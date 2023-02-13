По крайней мере, таковы официальные планы китайской компании

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Планы по выпуску китайской компанией Xiaomi собственного электромобиля давно не являются секретом для общественности, но до недавнего времени в них было слишком мало конкретики. Теперь же она наконец появилась – как сообщил руководитель фирмы Лей Цзунь, массовое производство машины планируется начать уже в первые месяцы 2024 года. По его словам, только в НИОКР участвуют почти 2500 человек, в целом же над созданием электрокара работает гораздо больше сотрудников.

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Еще в декабре прошлого года Xiaomi приступила к зимним тестам прототипов своих электромобилей, также известно, что компания планирует суммарно выпустить около полутора сотен тестовых экземпляров. Они нужны как для обычных проверок, которые проходят все новые автомобили вне зависимости от типа двигателя, так и для отработки технологий полуавтономного и автономного движения на дорогах Китая. Судя по всему, на данном этапе за рулем авто при подобных испытаниях будут постоянно находиться квалифицированные водители, тем не менее, как считают эксперты, полностью автономное вождение, по крайней мере в городах и на крупных трассах, станет доступно уже в ближайшем будущем.