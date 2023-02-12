реклама
Как сообщают инсайдеры, руководство корпорации Apple решило подчиниться требованиям Евросоюза и начать выпускать iPhone с разъемами USB Type-C вместо Lightning. Вероятно, первыми «яблочными» смартфонами, оснащенными USB Type-C, станут уже представители линейки iPhone 15, и пусть некоторые эксперты предполагают, что компания попытается договориться с регуляторами и властями ЕС и укомплектовать свои устройства кабелями и переходниками, вряд ли подобный вариант устроит все стороны. Примечательно, что ранее различные народные умельцы уже заменяли на смартфонах Apple разъемы, в этот же раз один из Youtube-блогеров решил реализовать похожий проект.
Энтузиаст с канала, название которого можно перевести с корейского как «Игровая площадка богов», не стал менять разъем Lightning, а просто добавил USB Type-C рядом с ним. Оба порта полностью работоспособны, то есть пользователь может, к примеру, одновременно заряжать свой аппарат и использовать проводные наушники – здесь стоит напомнить, что «яблочные» смартфоны не оснащаются разъемами 3.5 jack уже много лет. Вероятно, в дальнейшем будут появляться и другие кастомные модификации смартфонов iPhone – они нередко уходят на аукционах по цене, в несколько раз выше номинальной.