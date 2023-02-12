Подобная практика становится все более распространенной

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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Некоторые российские владельцы смартфонов OnePlus 11, ввезенных в страну путем «серых» поставок, столкнулись с неприятной неожиданностью – производитель заблокировал на их устройствах возможность звонков. До этого большинство пользователей считали, что китайская версия аппарата ничем не отличается от глобальной, и ее можно смело приобретать, экономя тем самым деньги.

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Одним из первых о проблеме с блокировками рассказал в своем телеграм-канале главред Mobiltelefon Евгений Макаров – по его словам, приобретенный в Китае, и активированный в другой стране (например, в России, Германии или США) OnePlus 11 может лишиться функции звонков. Примечательно, что проблема пока затронула далеко не всех обладателей смартфона. Впрочем, назвать ее единичной тоже нельзя – о ней пишут как на тематических ресурсах, так и на официальном форуме OnePlus. Официального комментария от компании пока не поступало, но энтузиасты уже нашли решение: необходимо перепрошить аппарат с ColorOS (китайская прошивка) на OxygenOS. Для опытного пользователя подобная операция не представляет особой сложности, далекие же от мира мобильной техники клиенты могут обратиться к частным мастерам или в центры по ремонту смартфонов.