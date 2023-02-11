Ничего удивительного, с учетом разницы в спецификациях

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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Несмотря на то, что мобильная версия видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 называется так же, как и десктопная, разница в характеристиках и в производительности между моделями весьма велика. Многие компьютерщики и геймеры с ностальгией вспоминают времена, когда графические ускорители для ноутбуков обозначались литерой «M», и считают, что тогда «зеленые» поступали со своими покупателями более честно.

Десктопная RTX 4090 обладает 16384 CUDA-ядрами и 24 гигабайтами видеопамяти, а ее энергопотребление и тепловыделение может достигать 450 Вт, и, в некоторых модификациях, даже 600 Вт. Показатели мобильной «четыре тысячи девяностой» гораздо скромнее: 9728 CUDA-ядер, 16 гигабайт видеопамяти и TGP не более 175 Вт. При это 175 Вт – это максимальный показатель: производители лэптопов могут уменьшать его в зависимости от используемой системы охлаждения, маркетингового позиционирования устройства и других факторов.



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В разрешении FullHD разница между десктопной и мобильной RTX 4090 все-таки не слишком велика и составляет в среднем 21%: узким местом становятся другие компоненты системы, в первую очередь – центральный процессор. В QuadHD разрыв увеличивается до 36%, в тяжелом же разрешении 4K десктопная версия опережает мобильную на колоссальные 56%. При этом речь идет о версии с максимально доступным TGP – 175 Вт.