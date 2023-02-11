Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Мобильная RTX 4090 значительно уступает десктопной в большинстве игр
Ничего удивительного, с учетом разницы в спецификациях
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

реклама

Несмотря на то, что мобильная версия видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 называется так же, как и десктопная, разница в характеристиках и в производительности между моделями весьма велика. Многие компьютерщики и геймеры с ностальгией вспоминают времена, когда графические ускорители для ноутбуков обозначались литерой «M», и считают, что тогда «зеленые» поступали со своими покупателями более честно.

Десктопная RTX 4090 обладает 16384 CUDA-ядрами и 24 гигабайтами видеопамяти, а ее энергопотребление и тепловыделение может достигать 450 Вт, и, в некоторых модификациях, даже 600 Вт. Показатели мобильной «четыре тысячи девяностой» гораздо скромнее: 9728 CUDA-ядер, 16 гигабайт видеопамяти и TGP не более 175 Вт. При это 175 Вт – это максимальный показатель: производители лэптопов могут уменьшать его в зависимости от используемой системы охлаждения, маркетингового позиционирования устройства и других факторов.

рекомендации
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
-19% на 13900KF - цены рухнули
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

В разрешении FullHD разница между десктопной и мобильной RTX 4090 все-таки не слишком велика и составляет в среднем 21%: узким местом становятся другие компоненты системы, в первую очередь – центральный процессор. В QuadHD разрыв увеличивается до 36%, в тяжелом же разрешении 4K десктопная версия опережает мобильную на колоссальные 56%. При этом речь идет о версии с максимально доступным TGP – 175 Вт.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #rtx 4090 #графические ускорители
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

RTX 4090 в Hogwarts Legacy выдала на 40 FPS меньше, чем RX 7900 XTX
Intel Arc A750 продается в Японии всего за 150 долларов
Эксперты: RTX 4080, RTX 3060 и RTX 3070 в скором времени сильно подешевеют
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предположил, сколько ещё времени продлится СВО
73
Китай рассказал, чем обернётся поставка западных истребителей Украине
13
Немцы не разрешили Нидерландам передать танки Leopard 2 Украине
1
Пригожин: Набор заключенных в Вагнер прекращен из-за множества желающих среди американцев
39
Появились кадры применения танка Т-14 «Армата» в зоне СВО
13
Бойцы ВС РФ вычислили слабые места танков Abrams и Leopard и могут уничтожить их одним выстрелом
6
ВС РФ начали применять в СВО новый снаряд, пробивающий 700 мм брони - вдвое больше, чем у Abrams
30
ВС РФ ужесточили ракетные удары по объектам энергетики Украины: целями стали машинные залы электростанций
34
Европейские лидеры не готовы передать истребители Украине, отказавшись от всех обязательств
5
На Украине сообщили об огромных потерях в электрогенерации после ракетных ударов ВС РФ
17
Как США сели в лужу с китайским аэростатом, и почему американцы не нашли оборудования для шпионажа
5
Украинцы передали молдавской разведке план по дестабилизации молдавского режима
3
В Италии не возражают против поставок британских истребителей Украине, но только при одном условии
6
PowerColor рассказала о частотах однослотовой Radeon RX 7900 XTX Liquid Devil
1
Интервью с гейм-директором Atomic Heart Роберт Багратуни
3
1Password отказывается от паролей в пользу ключей доступа
+
Почему продажи электроники в 2023 году обещают быть печальными
1
Удар подводного БПЛА РФ по мосту в Затоке: дальнейшие цели и будет ли ответ за Северные Потоки
6
СМИ: структура «Росатома» приобретает разработчика процессов «Эльбрус»
7
Ученые работают над экранированием солнечных лучей для торможения глобального потепления
5

Популярные статьи

Почему советский МиГ-25 лучше американского F-22 даже спустя полвека и причем здесь китайский шар
24
В США считают, что Китай разрабатывает истребитель 6-го поколения на базе J-20 - новые кадры
10
Какая видеокарта понадобится для Hogwards Legacy - тест 50 графических ускорителей
94
Ryzen 5 5600X стоит дешевле Core i5-12400F и, похоже, стал лучшим выбором для игровых ПК в 2023 году
33
Стоит ли покупать Xbox series X
25
ТОП-12 модулей и комплектов оперативной памяти DDR4 и DDR5 для игрового компьютера в 2023 году
30
Украинские истребители продолжают падать, а в Киеве заявили, что у России снова закончились ракеты
3
Обзор отличного бюджетного 2К монитора Acer для работы и игр
26
IT-курсы - возможность найти работу с высокой зарплатой или повсеместный обман
30
10 лучших сериалов 2022 года - отвлекаемся от негативных новостей
11

Сейчас обсуждают

Андрей Мальцев
23:29
Рим не возражает ... Чарльз третий вздохнул свободнее и в здании Парламента запотели стёкла:)
В Италии не возражают против поставок британских истребителей Украине, но только при одном условии
Антон Каргатов
23:23
Оборонять захваченные территории было сложно, и решили наступать? В наступлении, типа, потери меньше? Ай да гении военной науки! Или пропаганды...
Максимальный ущерб живой силе вместо захвата территорий - новая тактика проведения СВО
Сергей Колмаков
23:12
Именно для того, чтобы отвалить от компа и её мешать остальным членам семьи дек и нужен. У меня со временем мозги начали путать время за компом между работой и играми. Успокаиваетсы башка только когда...
Топ 7 самых популярных игр для Steam Deck по статистике Valve
Дмитрий Семёнов
23:11
Ммм... А орлан они тоже купили для наведения? Вообще это древний БП времён союза, тогда умели и могли, в сейчас так кремляди одним словом
Украинцы начали использовать российский высокоточный боеприпас "Краснополь" и показали видео
Вячеслав Ташпулатов
23:10
Я пошёл Сейчас купил себе кириешек
Украинские лётчики на F-16 станут лёгкой мишенью – в США хотят подготовить 30 пилотов за 69 дней
~Valera~
23:08
Нет такой информации на Hurseda автор 3.14здун! Но! Есть другая ))) https://ru.wikipedia.org/ По данным справочника The Military Balance, Сухопутные войска Украины имели на вооружении на начало 2022 г...
Израильская разведка опубликовала данные о потерях ВСУ за всё время СВО
SlyBiBi
23:07
Господи! Ну какие же дебилы пишут здесь статьи, да еще и награждение за эту ересь получают ((. Запомни, дурень - дефицит всегда и во все времена ведёт к удорожанию товара на рынке!
Эксперты: RTX 4080, RTX 3060 и RTX 3070 в скором времени сильно подешевеют
CoverLocker
23:07
Пратт и Витни разучились в балансировку ТРД. Какая разница откуда редкоземы.
Из-за опасной вибрации двигателей F-35, в США отложили закупку этих ударных истребителей на 2 месяца
nikolai3anv
23:06
Да дохнут дохнут хохлосвины ударными темпами...
Израильская разведка опубликовала данные о потерях ВСУ за всё время СВО
шамаш
23:04
писака,как там 155 бригада морпехов ? все подохли под Угледаром или кто то сумел удрать ?
Израильская разведка опубликовала данные о потерях ВСУ за всё время СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем