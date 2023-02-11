Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Чат-бот на основе нейросетей ChatGPT появится в браузере Opera
С его помощью можно будет генерировать краткие описания веб-страниц
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

реклама

Прошедший 2022 год стал годом расцвета нейросетей – СМИ и тематические ресурсы подробно освещали все новые успехи таких проектов, как ChatGPT, Stable Diffusion, и многих других. Интегрировать проекты на основе нейросетей в свои продукты планируют многие компании, например, Google намерена в скором времени предложить пользователям альтернативный вариант поиска. В этой заметке, речь, впрочем, пойдет о браузере Opera – его разработчики намерены интегрировать в свой софт чат-бот ChatGPT. На начальном этапе у него будет только одна функция – генерация «краткого содержания» веб-страниц.

рекомендации
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
-19% на 13900KF - цены рухнули
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Подробности в настоящий момент неизвестны – непонятно, будет функция добавлена лишь для английского языка или и для других распространенных языков тоже. Также нет и каких-либо конкретных сроков. Вероятно, специалистам, работающим над браузером Opera, понадобится немало времени для того, чтобы отладить и протестировать работу ChatGPT, поскольку чат-боты на основе нейросетей в настоящий момент нередко в ответ на запросы пользователя выдают некорректную информацию, «додумывая» часть ответа на основе выборки, на которой производилось обучение.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#интернет #браузеры #opera #нейросети #chatgpt #чат-бот
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Opera интегрирует ChatGPT в свою боковую панель
Из-за нейросетей геймеры могут снова остаться без видеокарт, как во времена криптовалютного бума
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Удар подводного БПЛА РФ по мосту в Затоке: дальнейшие цели и будет ли ответ за Северные Потоки
41
ВС РФ начали применять в СВО новый снаряд, пробивающий 700 мм брони - вдвое больше, чем у Abrams
47
Из-за опасной вибрации двигателей F-35, в США отложили закупку этих ударных истребителей на 2 месяца
7
Штурмовики "музыкантов" вынудили оставить позиции ВСУ на Красной Горе завершая окружение Бахмута
71
В Италии не возражают против поставок британских истребителей Украине, но только при одном условии
7
Интервью с гейм-директором Atomic Heart Роберт Багратуни
3
F-22 сбил третий аэростат над Юконом; в США требуют запретить всё китайское
17
Twitter подрывает репутацию крупных компаний и зарабатывает на этом - Amazon и Apple уже пострадали
+
Успешный вампирский «выживастик» V Rising в мае получит глобальное обновление с массой геймплейных изменений
+
Россия успешно вскрывает украинское ПВО, запуская самолёты-обманки с фальшивыми Кинжалами
3
В МИД РФ заявили о готовности к переговорам по Украине на основе существующей реальности
8
Почему в РФ огурцы стоят в 7 раз дороже бананов – кто виноват в том, что за 1 кг огурцов просят 500р
34
Максимальный ущерб живой силе вместо захвата территорий - новая тактика проведения СВО
8
Opera интегрирует ChatGPT в свою боковую панель
+
Израильская разведка опубликовала данные о потерях ВСУ за всё время СВО
16
Глава МИД Германии признала, что заявление о «войне» Европы против России было ошибкой
12
Пакистан массово поставляет боеприпасы Украине и пользуется скидками на российский газ
7
Китай купит у Ирана 15 000 дронов-камикадзе
7
Сербию обвиняют в сговоре с "Вагнер" для гибридного захвата Косово с помощью сотрудников ЧВК
+
Анонсирован Pioneers of Pagonia — «карамельный» градостроительный симулятор от создателя оригинальной The Settlers
1

Популярные статьи

Модернизированный истребитель Су-35СМ получил от Су-57М новые ракеты, авионику и лазерную защиту
8
Россия ежемесячно получает от США, ЕС и Китая микросхемы для производства ракет на $35 млн - Рейтер
2
ТОП-9 видеокарт до 50 тысяч рублей, актуальных для игр в 2023 году
21
Sony PlayStation снова посмеялась над Xbox
7
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный унитаз с дисплеем Xiaomi и другие
1
Ray Tracing (RT) - нужна ли трассировка и так ли велики различия - проверяем на конкретных примерах
145
Украинские лётчики на F-16 станут лёгкой мишенью – в США хотят подготовить 30 пилотов за 69 дней
4
Чистая Windows 10 и 11 или сборки от народных умельцев, разбираемся какую версию выбрать
43
Обзор смартфона Tecno Camon 19 Pro – уникальная камера и дисплей 120 Гц за разумные деньги
3
Steelrising vs Dark Souls 3: сходства и различия
4

Сейчас обсуждают

Alex_023
06:48
И застой. Это хотел сказать? А очередя и дефицит - это ты Горбача в гробу ворочить решил? Промышленность работала на полную, и продукты все были. Советскую производственную машину тормозили жёстким вр...
Удар подводного БПЛА РФ по мосту в Затоке: дальнейшие цели и будет ли ответ за Северные Потоки
Kasyan
06:39
Ахахаха
Директор Банка Америки призвал готовиться к дефолту США
Alex_023
06:39
"Запомните загадочный тактический приём: Когда мы отступаем - это мы вперед идем!"
Удар подводного БПЛА РФ по мосту в Затоке: дальнейшие цели и будет ли ответ за Северные Потоки
Kasyan
06:37
Укродебильё настолько отупело, что не может информацию в гугле проверить! https://www.kommersant.ru/doc/5824678
F-22 сбил третий аэростат над Юконом; в США требуют запретить всё китайское
Лев Котов
06:36
4060, которая выйдет примерно через 1000 лет
Эксперты: RTX 4080, RTX 3060 и RTX 3070 в скором времени сильно подешевеют
Александр Середа
06:35
А кем мнит себя Арман?))) Олигофреном? Или чем-то иным, исключительных? Лизать чужую жопу (звездно-полосатых или иных, мнящих себя почти богами) - участь раба обыкновенного!
F-22 сбил третий аэростат над Юконом; в США требуют запретить всё китайское
Anakeen
06:31
Вы не понимаете, это совсем другое!
F-22 сбил третий аэростат над Юконом; в США требуют запретить всё китайское
sergturbo
06:24
Что-то в этом есть
Sony PlayStation снова посмеялась над Xbox
Kutuz
06:21
Интересный материал, а ещё интересно, на скольких видюхах обучали нейронку, которая местной ботофермой по раздаче минусов управляет, на одной Riva TNT2?))
Из-за нейросетей геймеры могут снова остаться без видеокарт, как во времена криптовалютного бума
Ryan Johansen
06:20
Спасибо за поддержку 🙏🏻🤝
Штурмовики "музыкантов" вынудили оставить позиции ВСУ на Красной Горе завершая окружение Бахмута
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем