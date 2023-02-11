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Прошедший 2022 год стал годом расцвета нейросетей – СМИ и тематические ресурсы подробно освещали все новые успехи таких проектов, как ChatGPT, Stable Diffusion, и многих других. Интегрировать проекты на основе нейросетей в свои продукты планируют многие компании, например, Google намерена в скором времени предложить пользователям альтернативный вариант поиска. В этой заметке, речь, впрочем, пойдет о браузере Opera – его разработчики намерены интегрировать в свой софт чат-бот ChatGPT. На начальном этапе у него будет только одна функция – генерация «краткого содержания» веб-страниц.
Подробности в настоящий момент неизвестны – непонятно, будет функция добавлена лишь для английского языка или и для других распространенных языков тоже. Также нет и каких-либо конкретных сроков. Вероятно, специалистам, работающим над браузером Opera, понадобится немало времени для того, чтобы отладить и протестировать работу ChatGPT, поскольку чат-боты на основе нейросетей в настоящий момент нередко в ответ на запросы пользователя выдают некорректную информацию, «додумывая» часть ответа на основе выборки, на которой производилось обучение.