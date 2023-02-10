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Как сообщает Gizmochina, смартфон realme 10 Pro в стиле Coca-Cola, выпускаемый ограниченным тиражом, представлен официально. Всего будет реализовано 6000 штук. Помимо необычного дизайна, аппараты смогут похвастаться богатой комплектацией, включающей в себя набор мерча: стикеры, выполненный в особом дизайне ключ для лотка с сим-картой, карточку с номером смартфона и фигурку realmeow.
Среди отличий realme 10 Pro Coca-Cola Edition от обычной «прошки» - уникальная тема со специально созданными для устройства ярлыками. Что же касается технической части и спецификаций – аппарат базируется на SoC Snapdragon 695, а также обладает 120-герцевым дисплеем, камерой на 108 мегапикселей и аккумуляторной батарей на 5000 мА*ч с поддержкой 33-ваттной зарядки. Проще говоря, основные характеристики у лимитированного девайса те же, что и у обычного. При этом доступна будет только одна конфигурация – с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ места на флеш-накопителе. Официально смартфон будет реализовываться в Индии и Китае, а его стоимость в пересчете на российскую национальную валюту составит около 18-19 тысяч рублей. В дальнейшем, на вторичном рынке стоимость аппарата может даже вырасти, если им заинтересуются коллекционеры.