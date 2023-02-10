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Появление в каталогах Google Play и Apple App Store мошеннических и вредоносных приложений происходит регулярно, несмотря на обязательное прохождение любым софтом премодерации. Справедливости ради стоит сказать, что подавляющее большинство поддельных или могущих нанести вред пользьзователю приложений успешно отсеиваются и не публикуются, тем не менее, хватает и случаев, когда в магазины проходит откровенно мошенническое ПО.
На этот раз в App Store появилось фейковое приложение «В Банк: Доступ Онлайн», якобы являющееся клиентом для работы с сервисами банка ВТБ. В самом банке оперативно заявили, что приложение не имеет к ВТБ никакого отношения и порекомендовали пользоваться исключительно софтом, подлинность которого подтверждается публикацией ссылок на него на официальном сайте банка.
Большинство подобного рода мошеннических приложений нацелены на хищение авторизационных и платежных данных граждан, с той же целью нередко используются и фишинговые сайты, стилизованные под официальные ресурсы банков, интернет-магазинов, платежных систем или иных вызывающих доверие у пользователей площадок. Скорее всего, фейковое приложение ВТБ не продержится в магазине App Store долго, но ему на смену могут прийти другие.