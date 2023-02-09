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Глобальный рынок электромобилей демонстрирует устойчивый рост, а электрокарам требуются аккумуляторные батареи – чаще всего для них используются литийсодержащие модели. Как сообщает издание Business Korea, Китай продолжает наращивать свое превосходство над другими странами по производству тяговых аккумуляторов – по итогам 2022 года Поднебесной принадлежит более 60% рынка против 48% годом ранее. Доля Южной Кореи при этом упала с 30% до 24, хотя два из трех ключевых корейских производителей аккумуляторов значительно нарастили объемы выпуска продукции и увеличили свою прибыль.
Лидирующую позицию на мировом рынке аккумуляторных батарей занимает китайская компания CATL, увеличившая объемы выпуска до 191,6 ГВт*ч. Ее доля составляет внушительные 37%. Входит в топ-5 и еще одна компания из Поднебесной, производящая, в том числе, и электрокары – речь идет о BYD с долей в 13.6%. По мнению многих экспертов, подобное положение дел представляет угрозу для производителей электромобилей, базирующихся не в Китае. Обострение политическое обстановки может привести к введению санкций уже со стороны Китая, что ударит по планам США и Европы по снижению выбросов углекислого газа и постепенному переходу на зеленую энергетику.