Выступление предпринимателя запланировано на 1 марта

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Как пишет Electrek, глава компании Tesla, знаменитый американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, планирует 1 марта выступить перед инвесторами и поделиться с ними планом, который позволить в перспективе снизить себестоимость производства электромобилей в 2 раза. Судя по публикации бизнесмена в купленной им соцсети Twitter, мероприятие состоится в Техасе.

Согласно предположениям экспертов, руководитель Tesla и его команда расскажут о новых технологиях и подходах при создании электрокаров и компонентов для них, а также о платформе третьего поколения, позволяющей выпускать машины стоимостью около 25 тысяч долларов. Реальность может внести в эти планы свои коррективы, но одна из главных целей компании в настоящий момент – это именно значительное снижение себестоимости производства. К тому же, подобные планы хорошо коррелируют с задачей по наращиванию выпуска продукции, ведь, как правило, чем больше объемы производства того или иного товара, тем дешевле обходится выпуск каждой отдельной его единицы.

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Помимо тематики производства электромобилей, Маск намерен поговорить с инвесторами о постепенном переводе глобальной энергетической системы на возобновляемые источники, такие, как солнце или ветер. Возможно, расскажет миллиардер и об успехах, касающихся улучшения автопилота электрокаров Tesla, ведь задача по переводу их на полное самоуправление без участия водителя пока не решена не только юридически, но и технологически.