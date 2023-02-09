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Как пишет Electrek, глава компании Tesla, знаменитый американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, планирует 1 марта выступить перед инвесторами и поделиться с ними планом, который позволить в перспективе снизить себестоимость производства электромобилей в 2 раза. Судя по публикации бизнесмена в купленной им соцсети Twitter, мероприятие состоится в Техасе.
Согласно предположениям экспертов, руководитель Tesla и его команда расскажут о новых технологиях и подходах при создании электрокаров и компонентов для них, а также о платформе третьего поколения, позволяющей выпускать машины стоимостью около 25 тысяч долларов. Реальность может внести в эти планы свои коррективы, но одна из главных целей компании в настоящий момент – это именно значительное снижение себестоимости производства. К тому же, подобные планы хорошо коррелируют с задачей по наращиванию выпуска продукции, ведь, как правило, чем больше объемы производства того или иного товара, тем дешевле обходится выпуск каждой отдельной его единицы.
Помимо тематики производства электромобилей, Маск намерен поговорить с инвесторами о постепенном переводе глобальной энергетической системы на возобновляемые источники, такие, как солнце или ветер. Возможно, расскажет миллиардер и об успехах, касающихся улучшения автопилота электрокаров Tesla, ведь задача по переводу их на полное самоуправление без участия водителя пока не решена не только юридически, но и технологически.