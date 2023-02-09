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Как сообщает издание «Коммерсант», российские операторы мобильной связи приступили к тестированию телекоммуникационного оборудования зарубежных производителей «второго эшелона» из Китая, Израиля, Индии и ряда других стран. Вероятно, компании готовятся к «плану Б» на случай, если массовое производство отечественного оборудования так и не удастся наладить в установленные сроки, или если его качество окажется неудовлетворительным. Уход из России таких компаний, как Nokia и Ericsson сильно сказался не отрасли – расширение сетей в стране в 2022 году значительно замедлилось, и операторы сфокусировались на обновлении и обслуживании существующих.
Журналистам удалось выяснить, о каких зарубежных компаниях идет речь – например, среди них есть японская JRC, тайваньская HTC Corporation и израильская Telrad. Подтвердили информацию и представители некоторых операторов – в частности, «МегаФона» и Tele 2. По словам специалистов, зарубежное оборудование еще предстоит протестировать и подготовить к российским условиям эксплуатации. Основная надежда, впрочем, возлагается все-таки на отечественные решения, поскольку вряд ли указанные вендоры будут способны обеспечить необходимые такой крупной стране, как Россия, объемы поставок, а также полную техническую поддержку в достаточно короткие сроки.