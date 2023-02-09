Вероятно, на случай, если не удастся быстро наладить массовое производство отечественного

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

реклама

Как сообщает издание «Коммерсант», российские операторы мобильной связи приступили к тестированию телекоммуникационного оборудования зарубежных производителей «второго эшелона» из Китая, Израиля, Индии и ряда других стран. Вероятно, компании готовятся к «плану Б» на случай, если массовое производство отечественного оборудования так и не удастся наладить в установленные сроки, или если его качество окажется неудовлетворительным. Уход из России таких компаний, как Nokia и Ericsson сильно сказался не отрасли – расширение сетей в стране в 2022 году значительно замедлилось, и операторы сфокусировались на обновлении и обслуживании существующих.

рекомендации -17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -19% на 13900KF - цены рухнули 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Журналистам удалось выяснить, о каких зарубежных компаниях идет речь – например, среди них есть японская JRC, тайваньская HTC Corporation и израильская Telrad. Подтвердили информацию и представители некоторых операторов – в частности, «МегаФона» и Tele 2. По словам специалистов, зарубежное оборудование еще предстоит протестировать и подготовить к российским условиям эксплуатации. Основная надежда, впрочем, возлагается все-таки на отечественные решения, поскольку вряд ли указанные вендоры будут способны обеспечить необходимые такой крупной стране, как Россия, объемы поставок, а также полную техническую поддержку в достаточно короткие сроки.