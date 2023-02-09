Ритейлеры повышают цены гораздо быстрее и охотнее, чем снижают

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Утром 9 февраля курс доллара вплотную подобрался к отметке в 73 рубля – тенденция на ослабление российской национальной валюты, наметившаяся еще в середине декабря, продолжается. Конечно, в январе наблюдался некоторый откат, но общая динамика – явно отрицательная, а падение курса рубля традиционно приводит к ощутимому повышению цен на импортную цифровую и бытовую технику, а также электронику, включая компьютерные комплектующие.

Так, меньше недели назад флагманский графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4090 Palit GameRock OmniBlack в московском магазине «Регард», доставляющем заказы по всей России, можно было приобрести за 142 тысячи рублей, сейчас же он стоит более 150 тысяч. И это самая доступная модификация «четыре тысячи девяностой», лишенная испарительной камеры и подсветки.



На семь тысяч подорожала RTX 4090 Palit GameRock OC – более продвинутая версия от того же производителя, обладающая как подсветкой, так и испарительной камерой в составе системы охлаждения, а также комплектующаяся переходником с 4 разъемов 8 pin на один 12+4 pin. На момент написания новости она предлагается почти за 156 тысяч рублей, хотя совсем недавно стоила меньше 150 тысяч.

Впрочем, существенное удорожание коснулось не всех модификаций «четыре тысячи девяностой» – так, модель RTX 4090 GIGABYTE Gaming прибавила в цене меньше тысячи рублей. При этом модификация пользуется высокой популярностью среди геймеров – как и версии Palit, это одна из немногих RTX 4090, на которых проблема с писком дросселей встречается крайне редко.



Дорожают и менее производительные графические ускорители. RTX 4080 в «Регарде» еще на днях можно было взять за 102 тысячи рублей, сейчас же цены стартуют от 103-104 тысяч. Прибавили в цене по 1-5 тысяч рублей и различные модификации новенькой видеокарты RTX 4070 Ti. А подавляющее большинство версий RTX 3070 поколения Ampere снова предлагаются более, чем за 50 тысяч рублей. Наглядный пример – RTX 3070 Palit GamingPro.



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RX 6700 XT в «Регарде» можно взять за 42-44 тысячи рублей, а «народную» RTX 3060, причем с 8 гигабайтами видеопамяти – за 31-32 тысячи. Примечательно, что стоимость RX 6600 подошла к знаковой отметке в 30 тысяч уже вплотную, а моделей в продаже осталось мало. Зато хватает в ассортименте московского магазина различных версий RTX 3050, хотя покупать их за 28 тысяч рублей, когда «три тысячи шестидесятая» стоит 31-32 тысячи, смысла мало – разница в производительности между этими видеокартами довольно велика.