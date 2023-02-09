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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Corsair представила сгибаемый 45-дюймовый геймерский OLED-монитор стоимостью 2000 долларов
Его разрешение составляет 3440 х 1440 пикселей
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Компания Corsair представила 45-дюймовый геймерский OLED-монитор под названием Xeneon Flex и уже начала его продажи на американском рынке. Ключевая особенность модели – сгибаемый дисплей. По-умолчанию панель является плоской, но пользователь может отрегулировать ее при помощи специального механизма, добавив вогнутости, например, для увеличения уровня погружения в играх.

Разрешение экрана монитора составляет 3440 х 1440 пикселей, также решение может похвастаться высокой частотой обновления (240 Гц) и сверхнизким временем отклика, равным всего 0.03 с. Охват цветового пространства sRGB составляет значительно больше 100%, а DCI-P3 – 95%. Специально для любителей видеоигр реализована поддержка технологий Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium. Что же касается стоимости дисплея – она внушает уважение. Геймерские OLED-мониторы только начинают появляться на рынке, а потому предлагаются по достаточно высоким ценам, здесь же в запрашиваемую производителем сумму включена и доплата за уникальную особенность в виде сгибаемого экрана. Приобрести Xeneon Flex можно за 2000 долларов США, что, конечно, дорого, но не запредельно дорого, учитывая уникальность предлагаемых Corsair характеристик.

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