Впрочем, информация об этом не заслуживает стопроцентного доверия

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

реклама

По данным команды популярного ресурса VideoCardz, горячо ожидаемая многими геймерами видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 может поступить на прилавки магазинов уже в апреле. В настоящий момент эту информафию можно считать неофициальной и предварительной – инсайдеры пока не сообщали о предполагаемых датах анонса графического ускорителя, а также снятия запрета на публикацию его обзоров. Впрочем, выход модели в апреле выглядит вполне реалистичным – времена криптобума давно прошли, а значит, решения субфлагманского, продвинутого среднего и среднего ценовых сегментов стоит представить и выпустить как можно скорее.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

По слухам, у RTX 4070 будет 5888 CUDA-ядер и 12 гигабайт видеопамяти, что же касается уровня энергопотребления и тепловыделения – он будет равен 200 Вт. Также ранее некоторые инсайдеры сообщали, что массовое производство GPU для «четыре тысячи семидесятой» начнется в середине первого квартала 2023 года, что лишь подтверждает информацию о том, что новинка может выйти весной. Любопытно, какую NVIDIA установит на нее рекомендованную цену, хотя не приходится сомневаться, что она будет выше, чем в случае с моделью предыдущего поколения, RTX 3070.