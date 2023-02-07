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По данным команды популярного ресурса VideoCardz, горячо ожидаемая многими геймерами видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 может поступить на прилавки магазинов уже в апреле. В настоящий момент эту информафию можно считать неофициальной и предварительной – инсайдеры пока не сообщали о предполагаемых датах анонса графического ускорителя, а также снятия запрета на публикацию его обзоров. Впрочем, выход модели в апреле выглядит вполне реалистичным – времена криптобума давно прошли, а значит, решения субфлагманского, продвинутого среднего и среднего ценовых сегментов стоит представить и выпустить как можно скорее.
По слухам, у RTX 4070 будет 5888 CUDA-ядер и 12 гигабайт видеопамяти, что же касается уровня энергопотребления и тепловыделения – он будет равен 200 Вт. Также ранее некоторые инсайдеры сообщали, что массовое производство GPU для «четыре тысячи семидесятой» начнется в середине первого квартала 2023 года, что лишь подтверждает информацию о том, что новинка может выйти весной. Любопытно, какую NVIDIA установит на нее рекомендованную цену, хотя не приходится сомневаться, что она будет выше, чем в случае с моделью предыдущего поколения, RTX 3070.