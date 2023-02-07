Большинство компаний откроют возможность сделать предзаказ завтра, 8 февраля

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

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Как напоминает компания NVIDIA, сегодня-завтра большинство производителей начнут принимать предварительные заказы на производительные игровые и рабочие ноутбуки, оснащенные мобильными графическими ускорителями RTX 4080 и RTX 4090. Как эти видеокарты, так и соответствующие лэптопы были анонсированы в рамках прошедшего в начале января мероприятия CES 2023.

Графические ускорители RTX 4000 Ada Lovelace не только значительно производительнее, чем RTX 3000 Ampere, но и намного энергоэффективнее – как благодаря архитектурным оптимизациям, так и благодаря переходу на тонкий 5-нанометровый техпроцесс от тайваньского полупроводникового гиганта TSMC. Так что новенькие игровые ноутбуки будут работать дольше, хотя, конечно, все равно не слишком долго – производительные CPU и GPU под высокой нагрузкой быстро расходуют заряд аккумуляторной батареи.

Мобильная RTX 4090 обладает 9728 CUDA-ядрами и 16 гигабайтами видеопамяти, а ее TGP может быть установлен на любую отметку в диапазоне от 80 до 150 Вт. По спецификациям графического процессора и объему памяти модель весьма схожа с десктопной «четыре тысячи восьмидесятой», хотя такой же FPS в играх она демонстрировать не сможет – не позволят ограничения по энергопотреблению и тепловыделению.

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В свою очередь, мобильная RTX 4080 может похвастаться 7424 CUDA-ядрами и 12 ГБ видеопамяти, сильно напоминая десктопную RTX 4070 Ti. Диапазон TGP составляет от 60 до 150 Вт – производители будут выбирать нужный уровень исходя из конфигурации и позиционирования лэптопа, а также эффективности его системы охлаждения. В основном флагманские мобильные GPU NVIDIA будут предлагаться в составе дорогих геймерских ноутбуков стоимостью от 2 тысяч долларов, отдельные же премиальные решения могут стоить и более 5 тысяч долларов.