Санкции и уход из страны ключевых производителей оборудования сильно сказались на отрасли

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Как сообщает издание «Коммерсант», в 2022 году российские операторы мобильной связи значительно сократили темпы обновления и расширения своих сетей и установили примерно на 60% меньше базовых станций, чем в 2021 году. Основная тому причина – уход из страны ключевых производителей и поставщиков оборудования, таких, как Nokia и Ericsson. Huawei свою деятельность в России не прекращала, но компания не в состоянии быстро нарастить отгрузки, поскольку это повредило бы интересам других ее клиентов. Источники в отрасли сообщают, что операторы сфокусировались на заменах выходящих из строя элементов сети и различного рода оптимизациях – это позволяет поддерживать качество связи.

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По мнению экспертов, при сохранении текущей тенденции в 2023-2024 годах в сетях мобильной связи и интернета могут чаще происходить сбои, а их пропускная способность может начать снижаться. При этом крупные операторы предпочитают ситуацию не комментировать, хотя некоторые инсайдеры сообщают, что сети в мегаполисах имеют некоторый «запас прочности», накопленный в разгар пандемии коронавируса. В Минцифры же сообщают, что операторы будут постепенно переходить на российские технические решения – государство обеспечит для этого соответствующие меры поддержки производителей.