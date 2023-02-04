Наибольшую выгоду получат пользователи, сдавшие RTX 2080 Ti

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

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Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, тайваньская компания ASUS, хорошо знакомая российским геймерам, запустила в Британии программу Trade-In для графических ускорителей – пользователи смогут сдать старые видеокарты NVIDIA или AMD, получив за это определенную скидку на новые RTX 4080 и RTX 4070 Ti. Примечательно, что RTX 4090 эта акция не касается – видимо, суперфлагман Ada Lovelace и без того продается достаточно хорошо.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Максимальная скидка по Trade-In составляет 300 фунтов – ее можно получить, если сдать видеокарту RTX 2080 Ti. За RTX 2080 Super и RTX 2080 дают немногим меньше, а вот за графические ускорители AMD получить скидку более 200 фунтов не удастся. Совсем старые модели ASUS не принимает – сдать условную GTX 970 или RX 580 не получится. Впрочем, программа Trade-In от тайваньского вендора выглядит не слишком выгодной – в большинстве случаев если продать старую видеокарту на вторичном рынке, можно выручить больше, чем предлагает ASUS. Здесь, опять же, уместна аналогия с автомобилями – не все хотят тратить время на продажу старой машины и общение с придирчивыми покупателями, иногда проще поехать в салон, получив при этом меньшую выгоду, но сэкономив массу времени и сил.