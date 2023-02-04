реклама
Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, тайваньская компания ASUS, хорошо знакомая российским геймерам, запустила в Британии программу Trade-In для графических ускорителей – пользователи смогут сдать старые видеокарты NVIDIA или AMD, получив за это определенную скидку на новые RTX 4080 и RTX 4070 Ti. Примечательно, что RTX 4090 эта акция не касается – видимо, суперфлагман Ada Lovelace и без того продается достаточно хорошо.
Максимальная скидка по Trade-In составляет 300 фунтов – ее можно получить, если сдать видеокарту RTX 2080 Ti. За RTX 2080 Super и RTX 2080 дают немногим меньше, а вот за графические ускорители AMD получить скидку более 200 фунтов не удастся. Совсем старые модели ASUS не принимает – сдать условную GTX 970 или RX 580 не получится. Впрочем, программа Trade-In от тайваньского вендора выглядит не слишком выгодной – в большинстве случаев если продать старую видеокарту на вторичном рынке, можно выручить больше, чем предлагает ASUS. Здесь, опять же, уместна аналогия с автомобилями – не все хотят тратить время на продажу старой машины и общение с придирчивыми покупателями, иногда проще поехать в салон, получив при этом меньшую выгоду, но сэкономив массу времени и сил.