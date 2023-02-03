Цены при этом держатся примерно на одном и том же уровне

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

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Стоимость нового суперфлагмана NVIDIA, графического ускорителя GeForce RTX 4090, нельзя назвать скромной, но стоит учитывать, что RTX 4080 стоит не сильно дешевле, с учетом колоссальной разницы в характеристиках. При таких вводных многие геймеры, обладающие достаточным бюджетом, предпочитают поднапрячься, затянуть потуже пояса и все-таки взять желанную «четыре тысячи девяностую». Благо, выбирать есть из чего – несмотря на санкции, ассортимент в российских магазинах приличный.

Один из самых доступных, если тут уместно это слово, вариантов – это Palit GameRock OmniBlack. Эта модификация RTX 4090 отличается от двух других, предлагаемых тем же вендором отсутствием подсветки и…испарительной камеры в составе системы охлаждения. Так что, при прочих равных видеокарта будет немного шумнее или немного горячее, чем остальные модели Palit.





Рассматривать Palit Gamerock особого смысла нет – она стоит почти столько же, сколько Palit Gamerock OC. При этом в первом случае производитель кладет переходник с трех 8 pin на один 12+4 pin, а во втором – с четырех. Также OC-версия позволяет увеличивать Power Limit до 500 Вт, в случае же с «обычной» для этого придется перепрошивать BIOS, что ведет к потере гарантии.

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MSI GAMING X TRIO хороша всем, кроме часто встречающегося повышенного шума со стороны дросселей. Гарантийным случаем большинство ритейлеров это не считают, так что выбирайте вдумчиво. Гораздо реже высокочастотный писк катушек встречается у моделей GIGABYTE – Gaming и Aorus Master. Забавно, что версия Aorus Master в московском магазине «Регард», доставляющем заказы по всей России стоит даже немного дешевле, чем Gaming. Как говорится, хватайте, пока не разобрали. Немало в Регарде и более экзотических вариантов RTX 4090, причем несколько дней назад их еще не было в продаже.