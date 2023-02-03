По мнению представителей компании, это далеко не предел

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

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Как сообщает популярный ресурс TechCrunch, сервис YouTube Shorts, конкурирующий с TikTok, достиг отметки в 50 миллиардов просмотров в день. Такие данные предоставила сама корпорация Google, причем год назад, в первом квартале 2022 года, она отчитывалась от 30 миллиардах просмотров в день. YouTube Shorts демонстрирует впечатляющую динамику, хотя показатели сервиса пока отстают от показателей запрещенных в России соцсетей. Впрочем, при этом важно не забывать, что раздел коротких роликов на Youtube – это не весь Youtube. Более длинные видео тоже по-прежнему пользуются популярностью.

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По мнению многих специалистов по интернет-маркетингу, теперь Google стоит сфокусироваться на монетизации YouTube Shorts – выручка видеохостинга в целом за четвертый квартал 2022 года оказалась меньше на 8%, чем за аналогичный период 2021. Понимают это и в самой корпорации – в конце осени площадка добавила возможность совершать в разделе коротких видео покупки и реализовывать схемы партнерского маркетинга. А 1 февраля запустила обновленную программу монетизации Shorts. Один из топ-менеджеров Google, Филипп Шиндлер, отметил, что в компании положительно оценивают достигнутые успехи в монетизации сервиса.