Без DLSS 3 и FG FPS падает примерно в 2.5 раза

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

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Youtube-канал Digital Dreams протестировал добавленную несколько дней назад в Cyberpunk 2077 технологию DLSS 3 с поддержкой Frame Generation на максимальных настройках с трассировкой лучей в режиме Psycho в разрешении 4K. Тестовый стенд включал в себя процессор AMD Ryzen 7950X, графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4090 и 32 ГБ DDR5-памяти (ее частота не указывается). Как оказалось, эксклюзивная для Ada Lovelace технология позволяет даже при подобных параметрах графики играть с частотой кадров более 120. При этом показанная на видео версия игры еще и содержит сторонние модификации, повышающие нагрузку на GPU.

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Без DLSS и Frame Generation при подобных настройках RTX 4090 выдает в 4K разрешении примерно 30-40 кадров в секунду. Активация DLSS 2 в режиме Balanced позволяет получить комфортный FPS в районе 70-85. Тем не менее, DLSS 3 и Frame Generation – это принципиально другой уровень, причем, как неоднократно подчеркивали многие обозреватели и блогеры, какого-либо ухудшения изображения в динамике заметить не удается. Разве что на скриншотах и с использованием увеличения порой можно разглядеть артефакты. В ближайшие дни в сети появятся многочисленные тесты в обновленной Cyberpunk 2077 и других видеокарт Ada Lovelace – RTX 4080 и RTX 4070 Ti.