И планирует выпустить еще 500 тысяч в первом квартале текущего года

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

реклама

Многие российские банки рассматривают возможность введения платежных стикеров для бесконтактной оплаты, а некоторые финансово-кредитные учреждения уже тестируют их или даже начали предлагать пользователям. Так, банк Тинькофф выдал уже 60 тысяч стикеров Tinkoff Pay, которые были анонсированы в конце прошлого года. К настоящему моменту клиенты совершили с их помощью более 600 тысяч операций.

Как сообщает банк, ежедневно выпускается по 7-8 тысяч стикеров, и в первом квартале нынешнего года их по плану будет выдано не менее 500 тысяч. Стикеры представляют из себя небольшие наклейки с NFC-чипом, которые крепятся на корпус или чехол смартфона. Наиболее актуальны они для обладателей iPhone, поскольку система Apple Pay в России не работает, а другие варианты недоступны из-за закрытости экосистемы «яблочных».

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

По данным Тинькофф, стикеры, возвращающие возможность быстрой оплаты при помощи смартфона, пользуются популярностью – клиенты банка уже оставили на них более 250 тысяч заявок. Как заявил вице-президент банка Сергей Хромов, к середине лета число оплачивающих покупки при помощи стикера Tinkoff Pay клиентов может достигнуть 1 миллиона человек.