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Многие российские банки рассматривают возможность введения платежных стикеров для бесконтактной оплаты, а некоторые финансово-кредитные учреждения уже тестируют их или даже начали предлагать пользователям. Так, банк Тинькофф выдал уже 60 тысяч стикеров Tinkoff Pay, которые были анонсированы в конце прошлого года. К настоящему моменту клиенты совершили с их помощью более 600 тысяч операций.
Как сообщает банк, ежедневно выпускается по 7-8 тысяч стикеров, и в первом квартале нынешнего года их по плану будет выдано не менее 500 тысяч. Стикеры представляют из себя небольшие наклейки с NFC-чипом, которые крепятся на корпус или чехол смартфона. Наиболее актуальны они для обладателей iPhone, поскольку система Apple Pay в России не работает, а другие варианты недоступны из-за закрытости экосистемы «яблочных».
По данным Тинькофф, стикеры, возвращающие возможность быстрой оплаты при помощи смартфона, пользуются популярностью – клиенты банка уже оставили на них более 250 тысяч заявок. Как заявил вице-президент банка Сергей Хромов, к середине лета число оплачивающих покупки при помощи стикера Tinkoff Pay клиентов может достигнуть 1 миллиона человек.