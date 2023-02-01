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В России сравнительно дешевый домашний интернет – в большинстве городов можно найти тарифы со скоростью 100 Мбит/с по цене менее 500 рублей в месяц, то есть дешевле 7 долларов. Тем не менее, как пишет издание «Ведомости», провайдеры и операторы связи начали повышать цены – в первую очередь, в Москве, но, как сообщили журналистам инсайдеры, в скором времени очередь дойдет и до регионов. В среднем подорожание составит 10%, что, в принципе, сопоставимо с уровнем инфляции.
Сами представители операторов объясняют повышение цен ростом затрат на обслуживание сетей – из-за ухода с российского рынка крупных телекоммуникационных компаний, за исключением китайских. По мнению экспертов и участников рынка, грядущее повышение цен коснется как минимум 15 миллионов пользователей по всей стране, при этом такую оценку можно считать скорее минимальной, чем средней. С учетом возникших у провайдеров проблем с поставками оборудования, они могут попытаться повысить цены второй раз в течение года, но здесь уже высока вероятность вмешательства Федеральной антимонопольной службы. В прошлом году ведомство уже штрафовало нескольких операторов мобильной связи. А сейчас планирует проверить деятельность маркетплейса Wildberries.