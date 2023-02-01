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Wildberries, вероятно, самый скандальный из российских маркетплейсов – площадка неоднократно попадала в неприятные истории. Так, летом СМИ опубликовали записи, подтверждающие, что компания заставляет работающих на складах сотрудников в конце смены раздеваться до трусов, чтобы те не вынесли на себе одежду. В дальнейшем, после того, как представитель Минпромторга Владислав Заславский заявил, что Wildberries становится каналом сбыта контрафакта, маркетплейс ввел для продавцов обязательный сбор за регистрацию – сначала он составлял 10 тысяч рублей, а потом увеличился до 30 тысяч. Сделано это было якобы «с целью защиты от мошенников».
На этот раз компания пошла еще дальше – она стала требовать с клиентов оплачивать обратную транспортировку бракованных товаров. На ситуацию обратили внимание в Роспотребнадзоре, однозначно указав, что продавец или маркетплейс не имеет права брать оплату за возврат некачественного товара. Кстати, в Wildberries уже поспешили «сдать назад» – пресс-служба компании заявила, что оплачивать возврат не придется, и вообще, «система работает в тестовом режиме». Ранее на маркетплейс жаловались продавцы – в Wildberries проводили собственные измерения габаритов товаров и штрафовали предпринимателей на крупные суммы, если параметры продукции не соответствовали заявленным. При этом единой методики измерения габаритов разработано и опубликовано не было. После разразившегося в конце 2022 года скандала компания пообещала изменить спорные правила. Тем не менее, площадкой уже заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба – в этом квартале запланированы проверки.