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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Philips выпустила 27-дюймовый 4K OLED-монитор 27E1N8900 за 1100 долларов
Он предназначен для профессиональной деятельности
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Компания Philips презентовала 27-дюймовый 4K OLED монитор под названием 27E1N8900, предназначенный для профессиональной деятельности. На неприспособленность новинки для игр намекает частота обновления экрана – она составляет стандартные 60 Гц. Тем не менее, прочие технические характеристики устройства впечатляют: 10-битная OLED-матрица от компании JOLED, 99,6 % покрытие Adobe RGB, 150 % sRGB и 99,7 % DCI-P3, сертификация VESA DisplayHDR 400 True Black.

Помимо всего прочего, модель может похвастаться богатым комплектом разъемов (они расположены на задней панели) и повышенной эргономичности подставкой, поддерживающей полный диапазон возможных регулировок. Стоит монитор, как и остальные решения с матрицей типа OLED, достаточно дорого – более 1100 американских долларов. Как считают большинство экспертов и представителей ритейлеров, OLED-дисплеи будут предлагаться по значительно более высоким ценам, чем IPS и VA, еще как минимум 2 года. В дальнейшем же, когда подобного рода устройства станут действительно массовыми, вероятно сначала появление относительно доступных «народных» моделей для геймеров, а в дальнейшем – и возникновение целого бюджетного сегмента рынка OLED-мониторов.

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#монитор #oled #philips #4k монитор
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