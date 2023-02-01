Он предназначен для профессиональной деятельности

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

реклама

Компания Philips презентовала 27-дюймовый 4K OLED монитор под названием 27E1N8900, предназначенный для профессиональной деятельности. На неприспособленность новинки для игр намекает частота обновления экрана – она составляет стандартные 60 Гц. Тем не менее, прочие технические характеристики устройства впечатляют: 10-битная OLED-матрица от компании JOLED, 99,6 % покрытие Adobe RGB, 150 % sRGB и 99,7 % DCI-P3, сертификация VESA DisplayHDR 400 True Black.

Помимо всего прочего, модель может похвастаться богатым комплектом разъемов (они расположены на задней панели) и повышенной эргономичности подставкой, поддерживающей полный диапазон возможных регулировок. Стоит монитор, как и остальные решения с матрицей типа OLED, достаточно дорого – более 1100 американских долларов. Как считают большинство экспертов и представителей ритейлеров, OLED-дисплеи будут предлагаться по значительно более высоким ценам, чем IPS и VA, еще как минимум 2 года. В дальнейшем же, когда подобного рода устройства станут действительно массовыми, вероятно сначала появление относительно доступных «народных» моделей для геймеров, а в дальнейшем – и возникновение целого бюджетного сегмента рынка OLED-мониторов.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке