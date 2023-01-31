Устройство не так уж и сильно отличается от современных смартфонов, но различия все же есть





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Как пишет ресурс GSMArena, несмотря на то, что по своему внутреннему исполнению выпущенная компанией Razer портативная Android-консоль Edge не сильно отличается от современного смартфона, есть и некоторые важные отличия. Например, у консоли всего одна камера, и расположена она на фронтальной панели. Напомню, что существуют две версии девайса – обычная (Wi-Fi) и 5G, обладающая, помимо слота для сим-карты, разъемом для карты памяти. Устройство предназначено как для Android-гейминга, так и для взаимодействия с различными облачными игровыми сервисами вроде NVIDIA GeForce Now.

Команда Youtube-канала PBKreviews выполнила разборку базовой версии Razer Edge – оказалось, что помимо выполненной из графита панели и испарительной камеры, система охлаждения включает в себя миниатюрный вентилятор. Благодаря сочетанию разных подходов к отводу тепла обеспечивается эффективное охлаждение чипсета Snapdragon G3x Gen 1. Уровень ремонтопригодности новинки эксперты канала оценили в 6.5 баллов из 10, отметив легкость разборки. Ключевой же проблемой при ремонте является низкая доступность необходимых деталей – они не унифицированы с другими мобильными устройствами.

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