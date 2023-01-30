Дешевеют и некоторые другие твердотельные накопители

Когда флагманский твердотельный накопитель Samsung 990 Pro в конце декабря-начале января только появился в российских магазинах, двухтерабайтная версия предлагалась примерно за 28-29 тысяч рублей. Тем не менее, новинка быстро начала дешеветь – сегодня, 30 января ее можно приобрести менее, чем за 25 тысяч. При этом версия Samsung 990 Pro на 1 терабайт стоит в московском магазине «Регард», доставляющем заказы по всей России, почти 17 тысяч. Да, двухтерабайтник покупать выгоднее, причем значительно.

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Возможно, удешевление новенького SSD связано с появившейся в СМИ и на тематических ресурсах информацией о быстром падении ресурса его перезаписи в показателях SMART. В настоящий момент неизвестно, является ли это программным багом, или южнокорейская корпорация выпустила бракованную партию накопителей. Если вы не хотите рисковать, но при этом желаете приобрести действительно быстрый SSD, то один из оптимальных вариантов – Samsung 980 Pro на 2 терабайта.



Для пользователей, компьютер или ноутбук которых поддерживает только третью версию интерфейса PCI-Express отличным выбором будет проверенный временем твердотельный накопитель Samsung 970 Evo Plus. Благодаря вертикально интегрированному производству у корейской корпорации вышел один из лучших PCI-E 3.0 SSD. В случае же ограниченного бюджета на приобретение накопителя стоит присмотреться к ADATA XPG SX8100 – это тоже отличный вариант за свои деньги.

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