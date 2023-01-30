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Как пишут китайские СМИ и тематические ресурсы, посвященные компьютерным комплектующим и цифровой технике, компания Acer, известная российским потребителям прежде всего по предлагаемым ей мобильным ПК и мониторам, намерена выйти на рынок графических ускорителей. По предварительным данным, изначально фирма будет сотрудничать только с Intel и AMD, но не с NVIDIA.
Свою первую видеокарту Acer выпустила еще в 2022 году – речь идет о Predator BiFrost ARC A770 OC, которую можно было приобрести примерно за 399 американских долларов. О том, когда Acer представит новые графические ускорители, и будут ли это модели нынешних поколений Intel и AMD, или уже следующих, информации пока нет, но саму по себе новость о намерениях компании можно трактовать как однозначно хорошую, поскольку повышение уровня конкуренции пойдет на пользу рынку. Да, например, на китайском рынке есть множество вендоров, предлагающих собственные модификации видеокарт, но поддерживающих планку качества среди них не так много, к тому же, большинство таких компаний известны только в Поднебесной. В свою очередь, бренд Acer узнаваем по всему миру – как уже упоминалось выше, в первую очередь благодаря ноутбукам и дисплеям.