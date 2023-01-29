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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Google представила нейросеть MusicLM – она создает музыку по текстовому описанию или картинкам
Доступ к проекту пока открывать не будут
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Корпорация Google представила нейросеть под названием MusicLM – ее особенность заключается в том, что она способна генерировать музыкальные треки по текстовому описанию и по изображениям. При этом учитываются и различного рода нюансы – например, можно попросить нейросеть написать музыку в стиле аркадных игр 90-х годов или «создать при помощи саундтрека ощущение пребывания в космосе».

Кроме этого, MusicLM может создать трек на основе мелодии, которую пользователь насвистывает или играет на каком-либо музыкальном инструменте (даже импровизированном). Может нейросеть и создавать длинные треки на основе нескольких последовательных описаний. Среди прочих возможностей – имитация звуков определенных инструментов с выбором уровня качества игры на них, и даже вокальные партии, хотя пока в тестовом режиме. При этом давать доступ к проекту всем желающим Google пока не планирует.

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Возможности нейросетей постоянно расширяются, но качественный скачок они совершили в 2022 году – здесь можно вспомнить и ChatGPT, и множество проектов, создающих изображения, например, Stable Diffusion. Художники на платформе ArtStation даже устроили протесты, опасаясь того, что созданный нейросетями контент вытеснит с главной страницы сайта созданный людьми. Вероятно, в 2023 году нас ждет еще много новостей, касающихся подобных Stable Diffusion и MusicLM проектов.

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#google #нейросети #музыка
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