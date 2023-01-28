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Компания Larian Studios, знакомая любителям компьютерных игр по линейке RPG Divinity, отличается от многих других разработчиков тем, что детально прорабатывает в своих проектах диалоги и предлагает геймерам нешаблонные квесты, имеющие несколько способов прохождения. Аналогичного подхода придерживается студия и в Baldur's Gate 3. Команда проекта показала одну из веток диалогов, использовав для этого сцену из мультфильма «Король Лев».
В настоящий момент игра находится в раннем доступе – впервые она стала доступна в таком статусе еще в 2020 году, и, несмотря на наличие ряда технических проблем, получила положительные, а часто даже восторженные отзывы игроков. Геймеры хвалили Baldur's Gate 3 за следование канону Dungeons & Dragons, интересных персонажей, богатый лор, продуманную боевую систему и шикарные диалоги. Многочисленные опросы на зарубежных тематических форумах показывают, что игра с высокой вероятностью является самой ожидаемой RPG 2023 года, и, если разработчики не оплошают, может стать лучшим за год проектом в своем жанре, а возможно, даже, получить награду «Игра года». Для RPG это не такая уж редкость – можно вспомнить хотя бы The Witcher 3: Wild Hunt и Elden Ring.