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Как сообщает ресурс Autonews, посвященный автомобилям, многие дилеры в Казахстане не продают машины лицам с российским паспортом – представитель ресурса посетил салоны Hyundai, Toyota, Chery, Volkswagen и даже Lada. Везде ему отказали в приобретении авто, при этом не сообщив никакой конкретной причины, но подсказав метод обхода ограничений. По словам сотрудников, необходимо привести с собой гражданина Казахстана, оформить машину на него, после чего заключить договор купли-продажи между двумя частными лицами. Примечательно, что в Казахстане многие автомобили стоят значительно дешевле, чем в России – разница может достигать десятков процентов.
По мнению ряда экспертов, казахстанские дилеры опасаются, что автопроизводители решат, якобы те помогают россиянам обходить санкции, и перестанут поставлять машины. Не хотят салоны и кормить перекупщиков – это может привести к повышению цен и снижению в стране спроса в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Другие специалисты напоминают, что отказ в приобретении и регистрации авто в другой стране без наличия паспорта или хотя бы вида на жительство – общепринятая практика, связанная, в том числе, с невозможностью выдать иностранцу транзитные номера. Здесь же к ней добавляются дополнительные факторы риска.