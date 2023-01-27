И просят Госдуму принять законодательные меры по недопущению этого

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Как сообщает издание «Коммерсант», российский союз дикторов направил в Госдуму письмо с просьбой законодательно отрегулировать область синтеза человеческого голоса при помощи различных инструментов, включая нейросети. Среди предложений дикторов – введение лицензий на использование тех или иных голосов. Обеспокоены и юристы – по их словам, в настоящий момент голоса действительно законодательно не защищены от какого-либо копирования при помощи цифровых технологий и программного обеспечения.

В союзе подтвердили журналистам, что действительно 26 января отправляли письмо депутату Александру Хинштейну, сам же парламентарий ответил, что пока его не получил. По мнению авторов письма, использование искусственного синтеза голоса диктора будет в перспективе обходиться значительно дешевле, чем заключение договора с тем же самым диктором, что может значительно снизить в отрасли уровень заработка. Входящие в союз специалисты предлагают закрепить в законодательстве лицензионные договоры с определенным сроком, касающиеся использования синтезированного голоса конкретного человека.

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Синтезированные голоса уже начали активно использоваться – например, компания Apple задействует их для озвучки аудиокниг. Интересы издательств и дикторов в данном случае диаметрально противоположны – первые хотят максимально снизить затраты, а вторые – сохранить свою профессию и привычный уровень заработка. При этом многие эксперты считают инициативу союза дикторов бессмысленной, указывая на то, что обработка записей и создание новых при помощи нейросетей просто будет производиться в других странах.