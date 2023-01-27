Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Российские дикторы опасаются «кражи» своих голосов при помощи нейросетей
И просят Госдуму принять законодательные меры по недопущению этого
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

реклама

Как сообщает издание «Коммерсант», российский союз дикторов направил в Госдуму письмо с просьбой законодательно отрегулировать область синтеза человеческого голоса при помощи различных инструментов, включая нейросети. Среди предложений дикторов – введение лицензий на использование тех или иных голосов. Обеспокоены и юристы – по их словам, в настоящий момент голоса действительно законодательно не защищены от какого-либо копирования при помощи цифровых технологий и программного обеспечения.

В союзе подтвердили журналистам, что действительно 26 января отправляли письмо депутату Александру Хинштейну, сам же парламентарий ответил, что пока его не получил. По мнению авторов письма, использование искусственного синтеза голоса диктора будет в перспективе обходиться значительно дешевле, чем заключение договора с тем же самым диктором, что может значительно снизить в отрасли уровень заработка. Входящие в союз специалисты предлагают закрепить в законодательстве лицензионные договоры с определенным сроком, касающиеся использования синтезированного голоса конкретного человека.

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Синтезированные голоса уже начали активно использоваться – например, компания Apple задействует их для озвучки аудиокниг. Интересы издательств и дикторов в данном случае диаметрально противоположны – первые хотят максимально снизить затраты, а вторые – сохранить свою профессию и привычный уровень заработка. При этом многие эксперты считают инициативу союза дикторов бессмысленной, указывая на то, что обработка записей и создание новых при помощи нейросетей просто будет производиться в других странах.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #законодательство #нейросети #голос #дикторы #синтезирование голоса
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В России могут полностью запретить майнинг в жилых домах
Xiaomi и Honor возобновили набор сотрудников в России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рогозин: уничтожением танков M1 Abrams и Leopard 2 в Украине займётся боевой российский робот
50
5 млн руб за первый уничтоженный или захваченный танк Leopard или Abrams в Украине получат бойцы СВО
29
Спутниковые терминалы Starlink Илона Маска теперь на службе ВСРФ
26
Западные эксперты раскритиковали артиллерию РФ и рассказали о преимуществах САУ Krab, М777 и HIMARS
24
Ланцет-3 против польской САУ Krab - российский дрон-камикадзе поразил сложную цель в глубоком тылу
18
Российская армия зашла в Угледар
29
Forza Motorsport выйдет в этом году на ПК и Xbox Series
4
В этом году Tesla собирается выпустить почти 2 млн электромобилей
+
Leadtek выпустила видеокарту Winfast RTX 4070 Ti Hurricane
2
Оружейные поставки против опережающего наступления: так кто кого обманул
8
Российские власти собираются обложить майнеров налогами, ставка может достигать 20%
4
YouTube блокирует пророссийски настроенных блогеров без объяснения причины
112
В Вашингтоне не считают, что передача Украине танков Abrams является угрозой для России
6
Raytheon отрицает возможность угрозы от War Thunder
+
Видеокарты NVIDIA сильно подешевели в российских магазинах – GeForce RTX 4070 Ti со скидкой до 20%
22
Британский стартап представил 9-местный пассажирский VTOL Linx P9 с дальностью полета 1300 км
2
СМИ считают, что студия 343 Industries больше не будет единолично работать над серией Halo
+
Шведская модификация Leopard вполне равна по силам российскому Т-90М
6
Майнеры красят видеокарты и модули памяти, дабы выдать их за новые
1
Владимир Путин обозначил новую цель спецоперации
17

Популярные статьи

"Бронекрепость" Challenger 2 против маневренной силы T-90М - кто победит
76
Core 2 Quad Q6600 16 лет спустя — исправления и дополнения
34
Святой Грааль разгона памяти - как DDR5 в режиме Command Rate 1T "рвет в хламину" 2Т
126
Зачем Украине передают так много танков Leopard 2, к чему нужно быть готовым России
129
Xbox опускается на самое дно
15
Bloomberg: Россия может воевать годы без риска для экономики и падения уровня жизни
281
Лучшие видеокарты для майнинга в 2023 г.: обзор, оценка производительности и эффективности
10
Фрегат ВМФ РФ Адмирал Горшков дошел до точки в Атлантике откуда можно запускать ракеты Циркон по США
138
Зачем нас приучают покупать хлам - концепция запланированного устаревания вещей поглотила мир
37
Отечественные "зажигалки" для Абрамсов и Леопардов - какое оружие сразит иностранные машины
40

Сейчас обсуждают

Johan_888
14:39
Выплатят, но как обычно с вычетом подоходного налога...
5 млн руб за первый уничтоженный или захваченный танк Leopard или Abrams в Украине получат бойцы СВО
Вежливый B-R_A_D_L_E_Y
14:38
ну как бы там не принято пиздеть как на рабсии. кроме того это не первая поставка вооружений. и если анонсировали 4 хаймарса в начале то в результате их уже 40.
Bloomberg: Россия может воевать годы без риска для экономики и падения уровня жизни
Johan_888
14:38
Ты не сечёш фишку, главное объявить охоту, а охотников найдётся не мало...
5 млн руб за первый уничтоженный или захваченный танк Leopard или Abrams в Украине получат бойцы СВО
Евгений Сом
14:37
я бредовые ролики не смотрю, ты напиши своими словами что за чужие успехи я приписывал Путинку или все же окажешься балаболом-пиздаболом и сольешься в унитазик? Как проверим? ))))))) пока что вижу что...
Абрамсы без секретного оборудования и только летом, как в очередной раз Байден обыграл Шольца
Вежливый B-R_A_D_L_E_Y
14:37
вот же дaлбаеб. капитуляции рахи не пуйло будет подписывать. к тому времени он скоропостижно сдохнет на шарфике или от табакерки. Над центром Севастополя прогремел мощный взрыв Жители города не пони...
Bloomberg: Россия может воевать годы без риска для экономики и падения уровня жизни
Dm[X]
14:37
Теперь это БАРАХЛО
Phoronix Test Suite, или как тестировать процессоры it-шнику. Часть 1: Intel vs AMD
Кружит голову Боярышник
14:35
Это называется не обыграл, а наепал. Мне вот интересно сколько ещё еврогейцы будут терпеть эксперименты и издевательства над собой со стороны США.
Абрамсы без секретного оборудования и только летом, как в очередной раз Байден обыграл Шольца
Dm[X]
14:35
Компилятор он как архиватор - чем дольше компилирует, тем шустрее работает прога
Phoronix Test Suite, или как тестировать процессоры it-шнику. Часть 1: Intel vs AMD
Вежливый B-R_A_D_L_E_Y
14:34
а что там кстати с ракетой хаймарса которую заглот неск месацев назад "затрофеил"? В США заметили огромный эшелон с танками Abrams и БМП Bradley для Украины Состав сняли на видео штате Колорадо.
Bloomberg: Россия может воевать годы без риска для экономики и падения уровня жизни
Johan_888
14:33
Так вот зачем он в политику полез, детская мечта. А кокс то нюхает при этом по взрослому...
5 млн руб за первый уничтоженный или захваченный танк Leopard или Abrams в Украине получат бойцы СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем