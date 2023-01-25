Компания официально подтвердила утечку

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Американская компания Riot Games, известная любителям компьютерных игр по таким проектам, как League of Legends, Teamfight Tactics и Valorant, раскрыла подробную информацию о хакерской атаке, которая произошла на прошлой неделе. Согласно заявлению разработчиков, злоумышленники завладели исходным кодом LoL и TT, а также одной из не самых новых версий античит-системы. Также фирма получила письмо от хакеров – те требуют крупный выкуп. Его сумму представители Riot Games не называют, но подчеркивают, что не будут платить преступникам. При этом в компании понимают, к каким это может привести последствиям, и честно предупреждают об этом геймеров.

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По мнению разработчиков, получение хакерами исходного кода игр и античита, пусть и старой версии, может привести к увеличению числа читов – впрочем, в Riot к этому готовы и будут отслеживать ситуацию. Второй момент – наличие различных экспериментальных и недоделанных функций и режимов, сведения о которых могут опубликовать похитители, тем самым испортив игрокам впечатления вне зависимости от того, будут ли эти функции и режимы в итоге реализованы и выпущены. Что касается личных данных пользователей – они не пострадали. В настоящий момент команда Riot Games и нанятые дополнительно сторонние специалисты продолжают проверять внутренние системы компании и изучать, как была организована атака. Подключились к расследованию и правоохранительные органы.