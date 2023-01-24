Они будут предлагаться по 60-70 евро

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Компания Phanteks, знакомая многим российским компьютерщикам и геймерам благодаря выпускаемым ей корпусам и системам охлаждения, анонсировала релиз PCI-Express 4.0 райзеров Glacier R220C в белом цветовом исполнении. Новинки будут поставляться как отдельно, так и в комплекте с креплением для вертикальной установки графического ускорителя. Фирма предложит на выбор 220-миллиметровый райзер с Г-образным разъемом, расположенным под углом в 90 градусов, и 300-миллиметровый с прямым разъемом под углом в 180 градусов. При этом что первый, что второй поддерживают четвертую версию интерфейса PCI-Express, а значит, не станут узким местом при подключении современных GPU.

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Стоимость райзеров будет зависеть не от их длины, а исключительно от того, комплектуются ли они кронштейном для закрепления видеокарты в вертикальном положении. Версии с ним можно будет приобрести за 70 евро, версии без него – за 60. В продажу новинки поступят в конце января или в начале февраля. При этом пользователи, не желающие ждать белых райзеров Phanteks, могут приобрести черные – они уже продаются. К тому же, большинство комплектующих для ПК все-таки отличаются темной цветовой гаммой.