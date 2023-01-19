Причина - санкции и уход части компаний с рынка

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Несмотря на то, что санкции введены уже давно, а большинство компаний, решивших уйти с российского рынка, сделали это в прошлом году, в разных отраслях по-прежнему регулярно возникают проблемы, связанные с дефицитом тех или иных товаров. На этот раз в отечественных магазинах возникла нехватка оригинальных картриджей для принтеров – как лазерных, так и струйных. При этом, как подчеркивают представители ритейлеров, речь идет именно об оригинальных расходниках, а не о «совместимых» альтернативах от сторонних производителей – они пока в изобилии.

Журналисты опросили экспертов и сотрудников магазинов и выяснили, что проблема касается картриджей не всех брендов, а только части – в первую очередь, HP, Canon и Epson. Механизмы параллельного импорта позволяют ввозить расходники в страну, но ждать поставок ритейлерам приходится почти месяц, а иногда и дольше. Сказывается и типичная «околоновогодняя» российская история – перед праздниками продажи цифровой техники и сопутствующих товаров растут, а после праздников как минимум первую половину месяца логистика работает далеко не идеально. В «Ситилинке» подтвердили наличие проблемы с дефицитом оригинальных картриджей, но также отметили, что число «совместимых» расходников в ассортименте выросло с досанкционных 20% до 50%.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Отмечают специалисты и постепенное вытеснение с российского рынка западных принтеров и МФУ китайскими аналогами – например, компанией Pantum. По статистике ITResearch, уже к концу третьего квартала 2022 года китайская фирма заняла в стране более 50% потребительских печатающих устройств, хотя в 2021 году ограничивалась 16%. Что же касается россиян, владеющих принтерами и МФУ частично или полностью ушедших из РФ брендов – они часто с целью экономии приобретают неоригинальные картриджи, пользуются услугами перезаправки или заправляют расходники самостоятельно.