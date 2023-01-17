Взломать ее не удается уже несколько месяцев

реклама

Известная хакерша, выступающая под псевдонимом Empress, пожаловалась на популярном ресурсе Reddit на постоянное усложнение антипиратской защиты Denuvo, «становящейся все жестче и жестче». Упомянула Empress и компанию Capcom, использующую Denuvo во всех своих DLC и усложняющую ее дополнительной кастомной защитой. Empress опубликовала свой пост после нескольких месяцев безуспешных попыток взлома игры Monster Hunter Rise – 16-я версия Denuvo пока не поддается. Впрочем, отступать Empress не собирается и в дальнейшем планирует рассказывать о достигнутом прогрессе на Reddit.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Многие любители компьютерных игр предполагают, что под псевдонимом скрывается мужчина или даже группа людей, но сама Empress подобные предположения отрицает. В феврале 2022 года хакерша дала интервью, в котором сообщила, что она девушка, ей 23 года, и игры для нее – что-то большее, чем развлечения, «это место, где можно жить». Реальный мир, по словам Empress, интересует ее меньше. Также, по мнению взломщицы, пиратство является единственным способом сохранить некоторые игры для будущих игроков, поскольку иначе увековечить проект, привязанный к определенному сервису или определенной ОС невозможно.