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Известная хакерша, выступающая под псевдонимом Empress, пожаловалась на популярном ресурсе Reddit на постоянное усложнение антипиратской защиты Denuvo, «становящейся все жестче и жестче». Упомянула Empress и компанию Capcom, использующую Denuvo во всех своих DLC и усложняющую ее дополнительной кастомной защитой. Empress опубликовала свой пост после нескольких месяцев безуспешных попыток взлома игры Monster Hunter Rise – 16-я версия Denuvo пока не поддается. Впрочем, отступать Empress не собирается и в дальнейшем планирует рассказывать о достигнутом прогрессе на Reddit.
Многие любители компьютерных игр предполагают, что под псевдонимом скрывается мужчина или даже группа людей, но сама Empress подобные предположения отрицает. В феврале 2022 года хакерша дала интервью, в котором сообщила, что она девушка, ей 23 года, и игры для нее – что-то большее, чем развлечения, «это место, где можно жить». Реальный мир, по словам Empress, интересует ее меньше. Также, по мнению взломщицы, пиратство является единственным способом сохранить некоторые игры для будущих игроков, поскольку иначе увековечить проект, привязанный к определенному сервису или определенной ОС невозможно.