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Как сообщает портал ITHome, японская компания Sony запатентовала технологию, позволяющую предотвращать запуск на умных телевизорах пиратского контента. В патенте описывается программное обеспечение, интегрированное в ОС устройства и содержащее базу известных пиратских ресурсов. При попытке воспроизведения контента с одного из них указанное ПО должно запрещать это делать, уменьшать разрешение видео или выдавать предупреждение. При этом воспроизведению пиратских фильмов и сериалов с флешки или другого накопителя софт, судя по всему, препятствовать не будет.
В настоящий момент это всего лишь патент, а не уже реализованная технология, тем не менее, многие пользователи в соцсетях и на тематических ресурсах отзываются о потенциальном нововведении негативно. Обеспокоены также и правозащитники – ведь, по сути, при использовании описанного в патенте софта компания будет решать за потребителя, уже купившего телевизор, что ему можно смотреть, а что нельзя. За такой же подход неоднократно критиковали корпорацию Apple, не позволявшую пользователям iPhone, например, заходить в некоторые Telegram-каналы, содержащие контент, на который наложены возрастные ограничения 18+ или 21+.