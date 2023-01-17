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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Sony запатентовала технологию блокировки пиратского контента на умных телевизорах
Подобная мера найдет понимание далеко не у всех пользователей
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Как сообщает портал ITHome, японская компания Sony запатентовала технологию, позволяющую предотвращать запуск на умных телевизорах пиратского контента. В патенте описывается программное обеспечение, интегрированное в ОС устройства и содержащее базу известных пиратских ресурсов. При попытке воспроизведения контента с одного из них указанное ПО должно запрещать это делать, уменьшать разрешение видео или выдавать предупреждение. При этом воспроизведению пиратских фильмов и сериалов с флешки или другого накопителя софт, судя по всему, препятствовать не будет.

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В настоящий момент это всего лишь патент, а не уже реализованная технология, тем не менее, многие пользователи в соцсетях и на тематических ресурсах отзываются о потенциальном нововведении негативно. Обеспокоены также и правозащитники – ведь, по сути, при использовании описанного в патенте софта компания будет решать за потребителя, уже купившего телевизор, что ему можно смотреть, а что нельзя. За такой же подход неоднократно критиковали корпорацию Apple, не позволявшую пользователям iPhone, например, заходить в некоторые Telegram-каналы, содержащие контент, на который наложены возрастные ограничения 18+ или 21+.

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#sony #телевизоры #пиратство #пиратский контент #авторские права
2
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dagnoparte
01:47
Как отожмут, так и потеряют, и не только бабло, но и жизни/свободы. Там с религией более крупная игра, чем делёж имущества упц.
Папа Римский считает, что украинская сторона должна решать конфликт за столом переговоров
хахахер
01:43
а где же подруга папы римского,мать тереза
Папа Римский считает, что украинская сторона должна решать конфликт за столом переговоров
Winssy
01:41
Ага, как же. Как именно компонентная база связана с разъемом питания?)
Что не так с коннектором 12vhpwr
dagnoparte
01:41
А им много и не надо, это не оружие для противостояния на линии фронта, это оружие геноцида гражданского населения. Самое то бить по городам, дальность 32 km, залп 3 выстрела за 10 сек.
Британия готовит к отправке на Украину сто единиц бронетехники
TasmaN
01:38
А потом бац и: на телевизорах Sony можно смотреть только фильмы от принадлежащих Sony киностудий, играть только в игры от Sony и только на консоли от Sony...и надо будет подписывать договор перед поку...
Sony запатентовала технологию блокировки пиратского контента на умных телевизорах
32Влад32
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Таким образом проблема с электричеством на Украине разрешена.
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