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Как рассказал изданию «Интерфакс» глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев, проблема с нехваткой чипов для банковских карт, которая наблюдалась в России середине 2022 года, успешно решена. Топ-менеджер признал, что стоимость карт возросла, а вероятность возникновения временных проблем с логистикой – увеличилась, но также отметил, что отечественные компании успешно справились с возникшим кризисом.
Зарубежные фирмы, способные в нынешних условиях поставлять чипы для банковских карт российским, в основном нацелены на работу с азиатскими странами, например, Китаем. Увеличение же стоимости физических карт мотивирует финансово-кредитные учреждения более ответственно подходить к формированию портфеля услуг. Также многие банки активно предлагают своим клиентам виртуальные карты.
Наиболее серьезный дефицит чипов для пластиковых карт наблюдался в России в конце весны-начале лета, когда из страны ушли VISA и MasterCard. В подобных условиях граждане стали массово заказывать карты платежной системы «Мир», что привело к значительному росту потребности в чипах – некоторые банки даже прибегали к реимплантации чипов с неактивированных и невостребованных карт.