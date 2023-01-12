При столкновении с пассажиром более тяжелый автомобиль при равной скорости может причинить больший вред здоровью

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Как пишет Reuters, Национальный совет по безопасности на транспорте США выразил обеспокоенность по поводу повышенной массы получающих все более широкое распространение электромобилей по сравнению с автомобилями, оснащенными двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Дополнительный вес электрокарам придают массивные аккумуляторные батареи. Например, GMC Hummer после перехода на электродвигатели стал весить в полтора раза больше, чем раньше – около 4 тонн. А чем тяжелее автомобиль, тем большую опасность при равной скорости столкновения он представляет для остальных участников дорожного движения – в первую очередь, для пешеходов.

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Компания General Motors заявила, что выпускаемые ей автомобили и электромобили не только удовлетворяют требованиям по безопасности, но и зачастую с большим запасом их превосходят. При этом американское экологическое ведомство EPA указало, что в 2021 году средняя масса реализуемых в США автомобилей обновила рекорд и увеличилась почти до 2 тонн. Как считают эксперты, с ростом популярности кроссоверов и других крупных авто, а также электромобилей, тенденция к «набору веса» продолжится. Представители американских регулирующих органов, ответственных за порядок на дорогах, полагают, что это может привести к повышению смертности – согласно статистике, крупная и тяжелая современная машина безопаснее для находящихся внутри водителя и пассажиров, но опаснее для всех прочих.