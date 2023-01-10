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Как заявил топ-менеджер и один из соучредителей криптобиржи Coinbase Брайан Армстронг, площадка будет вынуждена сократить еще 20% сотрудников или около 950 человек. Причина – в продолжающейся рецессии криптовалютного рынка. По словам Армстронга, масштабная череда увольнений входит в стратегию компании по уменьшению затрат на 25%, хотя и приведет к закрытию некоторых проектов.
В начале лета Coinbase уже сократила 1200 сотрудников – они получили выходное пособие и страховку. Криптобиржа обещает предоставить такую же помощь и тем, кто будет уволен в ближайшие месяцы. С учетом того, что акции фирмы в прошлом году упали на 86%, а также с учетом необходимости выплачивать штраф в размере 100 миллионов долларов США за нарушение американского законодательства по противодействию отмыванию денег, можно констатировать, что дела у платформы идут не лучшим образом.
Криптовалютный рынок в целом также переживает масштабный кризис, усугубившийся после крушения алгоритмического стейблкоина Terra/Luna и банкротства криптобиржи FTX. И если влияние первого события, по мнению аналитиков, уже практически исчерпало себя, то последствия второго могут ощущаться в течение еще нескольких лет.