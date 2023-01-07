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Как сообщает The Guardian, корпорация Apple без каких-либо анонсов запустила в Apple Books продажу аудиокниг, озвученных искусственным интеллектом, а точнее – программным обеспечением на основе нейросетей. Как считают журналисты, именно факт использования ИИ может быть причиной нежелания руководства корпорации афишировать запуск – использование автоматизированной озвучки вместо оплаты услуг дикторов и рассказчиков не только намного выгоднее в финансовом плане, но и намного быстрее. Человек не может надиктовать 18 часов записи за несколько минут, для программного же обеспечения, установленного на мощный ПК, генерирование подобного аудиоряда не является проблемой.
Интересно, что в каталоге Apple Books указывается, что аудиокниги «озвучены цифровым голосом на основе рассказчика-человека». Предположительно, это означает, что нейросеть обучалась на записях голоса конкретного диктора, после чего научилась максимально точно эмулировать его речь, включая интонации. С учетом того, что продажи аудиокниг с каждым годом растут, вероятно, использование специализированного ПО для их озвучки будет становиться все популярнее с учетом развития нейросетей и увеличения производительности компьютеров.