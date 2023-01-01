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Крах криптовалютной биржи FTX привел к серьезному кризису во всей отрасли – недоверие, возникшее у многих инвесторов после крушения алгоритмического стейблкоина Terra/Luna, усилилось многократно, а эксперты заговорили о череде грядущих банкротств и масштабных сокращений работников. Основатель и экс-руководитель FTX Сэм Бэнкман-Фрид был задержан на Багамских островах и переправлен в США – его обвиняют в мошенничестве с использованием цифровых инструментов, заключавшемся в обмане инвесторов, а также преступном сговоре и несоблюдении правил финансирования политической деятельности.
По совокупности обвинений Бэнкману-Фриду грозит более 100 лет лишения свободы. Сам отпущенный на домашний арест под залог 250 000 долларов предприниматель признает, что совершал ошибки, но, по данным Reuters, отказывается признавать себя виновным в каких-либо преступных деяниях. Впрочем, с учетом того, что как минимум два топ-менеджера FTX и связанного с площадкой фонда Alameda признали вину и оказывают содействие следствию, шансы выйти полностью сухим из воды у Бэнкмана-Фрида крайне невысокие. Ближайшее судебное заседание с участием бизнесмена запланировано на 3 января.