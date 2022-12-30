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Как сообщают СМИ, такие, как РБК и «Фонтанка», в третьем квартале 2022 года россияне вывели на счета в иностранных банках 1,47 триллиона рублей – согласно статистике Банка России, это является абсолютным рекордом и в 25 с лишним раз больше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом следует понимать, что подобные данные не учитывают переводы в криптовалюте и иные методы вывода денежных средств, не связанные с традиционной финансовой системой.
Первый и второй квартал 2022 года также стали рекордными по оттоку из страны капитала с 2018 года (ранее такая статистика не велась) – речь идет о 543 и 551 миллиардах рублей соответственно. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе общения с представителями СМИ пояснила, что не видит необходимости в принятии каких-либо особенных мер по противодействию подобной тенденции. По мнению Набиуллиной, возврат денежных средств в отечественную экономику будет происходить по мере возвращения уверенности граждан в экономической стабильности. Некоторые же сторонние эксперты указывают на связь оттока капитала с объявлением в стране частичной мобилизации, которая проходила с 21 сентября до конца октября и резко повысила уровень тревожных настроений в обществе.