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По информации NASDAQ, в третьем квартале текущего года доля компании NVIDIA на глобальном рынке дискретных графических ускорителей выросла с 83% до 88% – AMD откатилась назад и заняла всего 8% против 17% годом ранее. Что же касается Intel, дискретные видеокарты которой только дебютировали – фирме удалось занять 4% рынка. Эксперты NASDAQ полагают, что в будущем «синие» смогут составить конкуренцию «зеленым» и «красным», но только в среднем и начальном сегментах – для выпуска флагманских решений компании пока не хватит компетенций.
Компания же AMD, если не предпримет каких-то экстраординарных шагов, рискует еще больше сократить свою долю рынка, что приведет к целому ряду негативных последствий для рынка и потребителей, в том числе, и для геймеров. Так, NVIDIA, лишившись конкурента, сможет выставлять для своих видеокарт еще более высокие рекомендуемые цены, а разработчики игр перестанут адекватно оптимизировать тайтлы под GPU AMD, если те не будут пользоваться хоть какой-нибудь популярностью. Конечно, в актуальных игровых консолях Sony PlayStation и Microsoft Xbox используется графика AMD, но существуют и игры, выходящие исключительно на ПК. Уже сейчас некоторые компании оптимизируют свои проекты под «красные» видеокарты по остаточному принципу, и ситуация может стать еще хуже.