Якобы для поддержки отечественных производителей

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Как сообщает издание «Коммерсант», российская компания ICL предложила рассмотреть возможность запрета ввоза при помощи механизмов параллельного импорта ПК и ноутбуков частично или полностью ушедших из страны фирм, таких, как ASUS, Acer, Dell, HP и ряда других. По мнению представителей ICL, подобный запрет якобы поможет «поддержать отечественных производителей» и помочь им увеличить свою долю на рынке. Также в ICL предложили ввести на зарубежную технику утилизационный сбор в размере 20% от стоимости, а при покупке российской предлагать гражданам кэшбек в размере тех же 20%, и дополнительно предоставить отечественному бизнесу субсидии.

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Ни в Минпромторге, ни в Минцифры предложение компании не поддержали – в последнем ведомстве прокомментировали инициативу, заявив, что повышать спрос на российскую технику со стороны покупателей целесообразно при помощи увеличения конкурентоспособности и качества товаров, а не благодаря запретительным мерам. Представители крупнейших российских розничных сетей положительно отозвались об идее введения кэшбека, но отрицательно – об остальных предложениях ICL. При этом, как подчеркивают многие эксперты, само по себе понятие «российский ноутбук» не совсем корректно, поскольку любой собранный в стране лэптоп потребительского сегмента содержит большое количество произведенных за границей компонентов. Аналогичная ситуация – и с компьютерами.