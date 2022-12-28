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Банкротство крупной криптовалютной биржи FTX стало серьезным ударом для всей отрасли, и сказалось как на курсах различных коинов, так и на состоянии работавших с площадкой компаний-партнеров. По мнению инвесторов и экспертов, крах биржи может привести к еще ряду банкротств, и влияние этого события на рынок еще не исчерпано.
Тем временем, клиенты криптобиржи подали иск в американский суд по делам о банкротстве (Делавэр), надеясь доказать, что их активы принадлежат им, а не FTX, что позволит рассчитывать на компенсацию в порядке первой очереди. По мнению заявителей, обычные пользователи не должны находиться в одной общей очереди с кредиторами в рамках процедуры банкротства.
Ранее СМИ сообщали, что основатель и глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид был арестован на Багамских островах и экстрадирован в США, после чего отпущен на домашний арест под залог 250 тысяч долларов. Многие партнеры предпринимателя уже признали свою вину и начали сотрудничать со следствием – как считают многие юристы, Фрид будет признан виновным как минимум в мошенничестве с использованием электронных средств, но ему могут быть предъявлены и другие обвинения. Что же касается выплаты компенсаций клиентам, инвесторам и кредиторам – всем денег, вероятно, не хватит.