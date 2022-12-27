Название может вводить потребителей в заблуждение

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Власти американского штата Калифорния запретили основанной знаменитым предпринимателем и миллиардером Илоном Маском компании Tesla называть свою функцию частичного автопилота в электромобилях «Full Self Driving» (полностью самостоятельное вождение). По мнению законодателей, подобное наименование может вводить покупателей электрокаров, в том числе потенциальных, в заблуждение – те могут ошибочно решить, что машина является полностью самоуправляемой и не требует внимания и сосредоточенности на дорожной обстановке со стороны водителя. Требование вступает в силу с 2023 года.

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Согласно новым законодательным нормам, как Tesla, так и другие автомобильные компании, и автосалоны не могут продвигать машины как полностью самоуправляемые, если они таковыми не являются, и требуют участия водителя и его контроля за дорогой. Сам Илон Маск ранее неоднократно обещал, что электрокары Tesla получат полный автопилот, но сроки полноценной реализации подобной функции неоднократно откладывались – как из-за технических проблем, так и из-за законодательного регулирования. Законотворческая машина любого адекватного государства в большинстве случаев действует достаточно неспешно, особенно если дело касается новых технологий – разработка связанных с ними правовых норм требует привлечения отраслевых экспертов.