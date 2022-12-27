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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Функция обнаружения аварий в iPhone 14 по-прежнему отправляет экстренным службам ложные вызовы
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В различных СМИ и на тематических ресурсах неоднократно появлялись новости о том, как функция обнаружения аварий в смартфонах линейки iPhone 14 отправляет в службы экстренной помощи ложные вызовы, когда пользователи катаются на лыжах или занимаются другими видами спорта. Сообщается, что выпущенное в ноябре обновление iOS не помогло решить проблему – ложные вызовы из-за некорректно отрабатывающих датчиков продолжают приходить, что отнимает время спасателей и бригад скорой помощи.

По данным издания «The Colorado Sun», диспетчеры одного из центров экстренной помощи в прошедшие выходные получили 71 ложный вызов с четырех горнолыжных курортов – и это только один центр одного из штатов. Как сообщают спасатели, на подобные вызовы уходит существенное количество времени и ресурсов, поскольку они не могут их игнорировать – если вызов не ложный, это может привести к гибели людей.

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Прокомментировал проблему и глава округа Питкин. По его словам, центр 911 может получать 15-20 ложных вызовов от iPhone 14 в день. На ответные звонки диспетчеров владельцы смартфонов чаще всего не отвечают или даже не замечают их, если включен режим «без звука». Сама корпорация Apple уже в курсе проблемы и работает над ее решением. Кстати, помимо создания спасателям излишней работы из-за многочисленных ложных вызовов, функция обнаружения аварий отрабатывала и успешно – например, когда двое туристов на автомобиле слетели с дороги в каньон в Национальном заповеднике Анджелес. iPhone 14 одного из них обнаружил аварию и отправил сигнал в экстренные службы посредством спутниковой связи –  обычная мобильная связь в каньоне не работала. Спасатели прибыли на вертолете и эвакуировали обоих туристов – они получили травмы, но остались в живых.

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#смартфоны #технологии #безопасность #iphone 14 #скорая помощь #экстренные службы #ложный вызов #обнаружение аварий #спасатели
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