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Сразу после выхода графических ускорителей AMD Radeon RX 7900 XTX многие пользователи стали жаловаться на низкие рабочие частоты в стресс-тестах, ресурсоемком ПО и играх, после чего компания пообещала разобраться в проблеме. Дополнительный источник беспокойства появился на прошлой неделе у покупателей референсных версий старшей видеокарты AMD – речь идет о температуре горячей точки GPU, которая при обычной игре может достигать 110 градусов по Цельсию даже при максимальной скорости вращения вентиляторов.
Как сообщает ресурс Wccftech, один из пользователей Reddit столкнулся именно с такой проблемой. Сначала покупатель проверил, вращаются ли вентиляторы на нужных скоростях, и переустановил драйверы, а после, убедившись, что это не помогло, решил вернуть видеокарту по гарантии. Тем не менее, в AMD ему отказали, заявив, что такая температура горячей точки является для Radeon RX 7900 XTX нормальной. Примечательно, что все сообщения о подобной проблеме касаются исключительно референсных версий графического ускорителя – не известно ни об одном подобном случае с «нереференсами».
По мнению известного оверклокера под ником Der8auer, причина может заключаться в плохом контакте основания системы охлаждения с крышкой GPU – в таком случае проблему можно решить, самостоятельно переустановив СО и заменив термопасту, но такие действия приведут к потере гарантии. Впрочем, вероятно, в ближайшие недели кто-то из техноблогеров попробует проверить эту гипотезу.