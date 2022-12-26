Для подтверждения факта утечки он опубликовал тысячу строк с данными публичных лиц

реклама

Неизвестный хакер под ником Ryushi создал тему на одном из форумов в даркнете и сообщил, что намерен продать базу с информацией о 400 миллионах аккаунтов социальной сети Twitter, включая номера телефонов, адреса электронной почты, никнеймы и прочие данные. Также топикстартер сообщил, что в слитой базе имеются и аккаунты знаменитостей и публичных лиц – в подтверждение своим словам он опубликовал сведения о тысяче подобных учетных записей.

Ryushi сообщает, что может закрыть «аукцион», если Илон Маск или его представитель свяжутся с ним и заплатят выкуп. В противном случае база данных рано или поздно будет продана, и содержащиеся в ней сведения могут попасть в открытый доступ, что приведет к крупному штрафу для Twitter и значительным репутационным потерям.

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Некоторые комментаторы предположили, что под ником Ryushi может скрываться один из бывших сотрудников социальной сети, недавно уволенный или недовольный изменениями, произошедшими с площадкой после выкупа ее Маском. Вероятно, когда Twitter будет проводить внутреннее расследование, это будет одна из наиболее перспективных гипотез. Что же касается самого ультиматума хакера – миллиардер пока никак его не комментировал.