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Неизвестный хакер под ником Ryushi создал тему на одном из форумов в даркнете и сообщил, что намерен продать базу с информацией о 400 миллионах аккаунтов социальной сети Twitter, включая номера телефонов, адреса электронной почты, никнеймы и прочие данные. Также топикстартер сообщил, что в слитой базе имеются и аккаунты знаменитостей и публичных лиц – в подтверждение своим словам он опубликовал сведения о тысяче подобных учетных записей.
Ryushi сообщает, что может закрыть «аукцион», если Илон Маск или его представитель свяжутся с ним и заплатят выкуп. В противном случае база данных рано или поздно будет продана, и содержащиеся в ней сведения могут попасть в открытый доступ, что приведет к крупному штрафу для Twitter и значительным репутационным потерям.
Некоторые комментаторы предположили, что под ником Ryushi может скрываться один из бывших сотрудников социальной сети, недавно уволенный или недовольный изменениями, произошедшими с площадкой после выкупа ее Маском. Вероятно, когда Twitter будет проводить внутреннее расследование, это будет одна из наиболее перспективных гипотез. Что же касается самого ультиматума хакера – миллиардер пока никак его не комментировал.