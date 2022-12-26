При столь низкой цене он все же поддерживает технологию AMD FreeSync







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Компания Acer анонсировала недорогой, но обладающий довольно любопытным сочетанием характеристик игровой монитор под названием QG270 H3 Shadow Knight – новинка будет предлагаться всего за 100 долларов США. Экран устройства диагональю 27 дюймов выполнен на основе восьмибитной VA-матрицы и обладает разрешением FullHD (1920x1080), а также частотой обновления 100 Гц. Среди прочих примечательных особенностей – 99% охват цветового пространства sRGB и поддержка технологии FreeSync – еще раз напомню, что речь идет о мониторе стоимостью всего 100 долларов.

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Подставка у QG270 H3 простая и позволяет менять только угол наклона дисплея, но в такой ценовой категории странно было бы ожидать большего, особенно с учетом характеристик самого экрана, присущих решениям более продвинутых сегментов. Из разъемов на борту имеются HDMI (именно его предлагается использовать в качестве основного) и не особо актуальный в 2023 году VGA. Если бы компания выпустила такой монитор с 24-дюймовой диагональю, вероятно, он мог бы стать хитом среди геймеров с ограниченным бюджетом, при текущих же спецификациях многих оттолкнет «крупный пиксель» – согласно принятому среди многих компьютерщиков мнению, предельно комфортная диагональ при разрешении FullHD не превышает 24-25 дюймов.