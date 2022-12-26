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Популярный ресурс 3DCenter регулярно проводит опросы среди своих пользователей, большую часть которых составляют компьютерщики и геймеры – на этот раз голосование касалось общего впечатления от новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080. Результат для компании Дженсена Хуанга неожиданный и неприятный: примерно 68% опрошенных отозвались о графическом ускорителе негативно, нейтральной позиции придерживаются 20%, положительные же впечатления испытывают только 12%. Интерес к покупке «четыре тысячи восьмидесятой» выразили в опросе всего 1.9% пользователей – это худший результат за последние 10 лет и 80 голосований, касающихся разных GPU.
В качестве примера положительной реакции на выход новой видеокарты можно привести результаты опроса, касающегося GTX 980 – более 67% пользователей сообщили о позитивных впечатлениях от модели, и почти 25% – выразили интерес к ее приобретению. Основная же причина, почему RTX 4080 не вызывает у игровой общественности восторгов, вполне очевидна – NVIDIA установила для видеокарты слишком высокую рекомендованную стоимость на уровне 1199 долларов США. Для сравнения: RTX 3080 предлагалась за 699 долларов, и такой огромный скачок в цене в рамках двух соседних поколений явно не понравился многим геймерам.