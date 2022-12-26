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[Zero] За пост начислено вознаграждение
NVIDIA GeForce RTX 4080 разочаровала почти 70 % геймеров – опрос 3DCenter
Компания установила для модели слишком высокую рекомендованную цену
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4080 по старой цене в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
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24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

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Популярный ресурс 3DCenter регулярно проводит опросы среди своих пользователей, большую часть которых составляют компьютерщики и геймеры – на этот раз голосование касалось общего впечатления от новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080. Результат для компании Дженсена Хуанга неожиданный и неприятный: примерно 68% опрошенных отозвались о графическом ускорителе негативно, нейтральной позиции придерживаются 20%, положительные же впечатления испытывают только 12%. Интерес к покупке «четыре тысячи восьмидесятой» выразили в опросе всего 1.9% пользователей – это худший результат за последние 10 лет и 80 голосований, касающихся разных GPU.

рекомендации
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

В качестве примера положительной реакции на выход новой видеокарты можно привести результаты опроса, касающегося GTX 980 – более 67% пользователей сообщили о позитивных впечатлениях от модели, и почти 25% – выразили интерес к ее приобретению. Основная же причина, почему RTX 4080 не вызывает у игровой общественности восторгов, вполне очевидна – NVIDIA установила для видеокарты слишком высокую рекомендованную стоимость на уровне 1199 долларов США. Для сравнения: RTX 3080 предлагалась за 699 долларов, и такой огромный скачок в цене в рамках двух соседних поколений явно не понравился многим геймерам.

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#nvidia #видеокарты #geforce #rtx 4080 #графические ускорители #геймеры
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